Nach dem Bekenntnis zu Sturm will Schicker Stürmer Biereth kaufen

Am Transfermarkt läuft es nicht immer wie geplant. Weil bei Andreas Schicker seit vier Jahren auffallend viel wie erhofft läuft, wollte Hoffenheim-Boss Dietmar Hopp den Sportchef von Sturm in die Deutsche Bundesliga lotsen. Doch der Milliardär hat seinen Plan ohne Fans gemacht.

„Das ist unter der Gürtellinie“, sagte Schicker zum KURIER entsetzt über die Proteste in der Hoffenheimer Fankurve gegen seine mögliche Verpflichtung. „Schicker: Böllerwerfer haben in Hoffenheim nichts verloren“, wurde dem 37-Jährigen per Transparent ausgerichtet.