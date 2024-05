"Unter der Gürtellinie": Warum Schicker Hoffenheim absagen könnte

Das geschmacklose Plakat der Hoffenheim-Fans stimmt also nicht einmal inhaltlich.

Zum Hintergrund: 2014 hatte der damalige linke Verteidiger für Silvester Pyrotechnik eingekauft. Durch eine Unachtsamkeit explodierte ein Böller am 23. November 2014 in Schickers linker Hand und zerfetzte diese.

„Ich überlege noch“

Schicker kämpfte sich als Kicker zurück, wurde Sportdirektor, in Graz zum Helden – und jetzt soll er Hoffenheim dennoch zusagen? „Ich überlege noch und muss ein Gefühl bekommen, ob ich in Hoffenheim in meiner Arbeit wirklich frei entscheiden könnte“, sagt Schicker.

Gut möglich, dass ein Fan-Transparent den Sturm-Fans eine Fortsetzung mit Erfolgsfaktor Schicker bescheren wird.