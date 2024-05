Meister Stefan Schwab - ein Urlaub von PAOK ohne Rückkehr zu Rapid

„Ab sofort haben Österreicher noch einen besseren Ruf in der Stadt“, freut sich Schwab, der ausgiebig gemeinsam mit Thomas Murg feierte.

So wie 2024, davor 2019, erstmals 1976 oder auch 1985, als der frühere Rapid-Trainer Walter „Schani“ Skocik als Meistercoach zum PAOK-Helden wurde .

An sich ist Athen übermächtig. Rekordmeister Olympiakos wird meistens von AEK oder Panathinaikos gefordert. Nur der vierfache Meister PAOK schafft es alle paar Jahre, die mächtigen Hauptstadtklubs zu ärgern.

Natürlich will auch PAOK weiter auf den Linksfuß bauen. Vier Jahre ist der 33-Jährige nun schon in der Hafenstadt zu Hause.

Denn Interessenten gibt es nach dieser starken Saison schon einige . „Mein Bruder ist seit ewig mein Berater und wird haben ausgemacht: Er blockt alles weg. Erst nach dem Saisonende werden wir konkreter durchgehen, was Sinn macht.“

Schwab ist hingegen nun offiziell vereinslos . Und das kann den früheren Rapid-Kapitän überhaupt nicht beunruhigen. „Wir fliegen zwei Wochen auf Urlaub nach Mallorca , da werde ich mich vor allem ausruhen und die Zeit mit der Familie genießen.“ Danach geht es zurück in die Heimat , „da werd’ ich mir schon mehr Gedanken machen.“

Dass es sowohl sportlich als auch privat passt, merkt man an den Leistungen. Egal, wie der Trainer heißt: Über kurz oder lang kommt Schwab in die Stammelf.

Schwab fast immer als PAOK-Kapitän

Diese Saison waren es 54 Einsätze mit zehn Toren und fünf Assists. Fast noch wichtiger: „Ich habe fast alle wichtigen Partien als Kapitän bestritten.“

Der nominelle Kapitän ist der 38-jährige Portugiese Vieirinha. „Das ist ein bissl wie damals mit dem Steff in Hütteldorf“, erklärt Schwab: Der frühere Wolfsburg-Verteidiger genießt Heldenstatus, kommt nicht mehr so oft von Beginn an zum Einsatz, bleibt aber offiziell die Nr. 1 im Team.

Rund um Hütteldorf haben einige erst nach Schwabs Abgang 2020 erkannt, wie sehr die Leaderqualitäten des zentralen Mittelfeldspielers in einer langen Saison guttun können.

„PAOK will jetzt mit mir auch schon über einen Job nach der Karriere sprechen, aber das kommt zu früh für mich. Ich bin ja top-fit.“