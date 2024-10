Sturms Sportchef Schicker nächste Woche weg? Was an den Gerüchten dran ist

Nun sind die besagten Verträge längst in trockenen Tüchern. Doch Kontakt hält Schicker immer noch mit Hoffenheim, wie er am Rande des Champions-League-Spiel von Sturm gegen Brügge (0:1) in Klagenfurt via TV verkündete. In Deutschland spricht man bereits von einer Einigung. „Dass es eines Tages mein Ziel ist, dorthin zu gehen, daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht.“ Nachsatz: „Wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen.“