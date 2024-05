Die unendliche Stadion-Geschichte: Weshalb dauert das in Graz so lang?

In der nach dem Sponsor Merkur Arena genannten Stadion Liebenau geht es um die Erweiterung auf 20.000 Plätze (derzeit rund 15.000), beim Neubau um 10.000 bis 15.000 Plätze . In beiden Fällen müssen Vorgaben der UEFA sowie der Bundesliga mitgedacht werden, das betrifft etwa Fläche, Erreichbarkeit, Flutlicht-Möglichkeiten, Baubeschränkungen. Das soll jedenfalls die UEFA-Cup-Tauglichkeit sichern.

Es wird zwei Studien geben, die bestenfalls im Juni im Gemeinderat beschlossen werden. Sie sollen prüfen, in wieweit das Stadion in Liebenau aufgerüstet werden kann sowie ob ein Neubau im Nachbarbezirk Puntigam möglich ist.

Daniela Schlüsselberger , SPÖ-Klubobfrau und Ausschussvorsitzende, will zudem "keine Versprechungen machen, die am Ende der Realität nicht standhalten", dazu sei das Thema "zu komplex. Außerdem geht das Thema weit über unsere Periode hinaus." Das spielt den Ball zurück in die Zeit vor November 2021, erst seit damals regieren KPÖ, Grüne und SPÖ mittels Übereinkommen: Die ÖVP-FPÖ-Koalition davor lehnte einen Neubau ab, ebenso SPÖ-geführte Regierungen vor ihr. Die linke Stadtregierung hält sich zu Gute, als Erste überhaupt einen Ausschuss eingesetzt zu haben und jetzt eben auch Machbarkeitsstudien in Auftrag zu geben.

Weshalb taucht nun auch ein "Großstadion" auf?

Gleichzeitig mit der Prüfung eines Umbaus in Liebenau und des Neubaus eines kleineren Stadions brachte die Stadtregierung eine dritte Variante auf - ein Großstadion, das auch tauglich wäre für die Champions League. Der SK Sturm knabbert bekanntlich daran, dass er für seine Spiele in der Gruppenphase im Herbst nun nach Klagenfurt in die Wörthersee Arena ausweichen muss, Liebenau ist für solche Matches nicht ausgerichtet.

Sollte die Entscheidung für ein Großstadion geben, wäre Liebenau wohl Geschichte, auch wenn keiner der Verantwortlichen in der Stadt das derzeit so direkt ausspricht. Dennoch: Ein Ausbau auf 25.000 Plätze ist dort wegen der beschränkten Platzverhältnisse kaum realistisch, also müsste es in dem Fall der Neubau in Puntigam werden. Was dann mit dem Grundstück und dem Stadion passieren würde, ist offen.

Ist die Zwei-Stadien-Lösung überhaupt noch relevant?

Laut Koalition - ja. Nachsatz: Wenn es sich die Stadt leisten kann. Sturm und GAK drängen auf eigene Heimstätten, Sturm will Liebenau am liebsten kaufen, zumindest das Pachtrecht erwerben. "Wir kommen den Wünschen der Vereine gerne nach, wenn es technisch und finanziell machbar ist", merkt SPÖ-Klubchefin Schlüsselberger dazu an.