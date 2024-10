Schlusspfiff in der Stadion-Frage: Kein Neubau in Graz

Das soll mehr Fans Platz bieten und das in die Jahre gekommene Stadion - nach dem aktuellen Sponsor Merkur Arena benannt - auch tauglich für die Champions League machen. Derzeit muss Sturm für seine Heimspiele in der Champions League ja nach Klagenfurt ausweichen.

Damit will die Stadt Graz in der Debatte um einen Neubau i m Bezirk Puntigam (den sich die Stadt nicht leisten kann) oder gar eine Zwei-Stadien-Lösung (die sich die Stadt erst recht nicht leisten kann) einen Schlussstrich ziehen.

Ziel ist demnach, die Zuschauerkapazität in Liebenau auf mehr als 20.000 Plätze zu erhöhen und das Stadion an die Anforderungen der UEFA für die Champions League sowie an internationale Länderspiele anpassen. Derzeit gibt es dort Platz für rund 15.300 Gäste.

"Branding auf Knopfdruck"

Auf die Einigung folgt nun aber erst einmal eine Machbarkeitsstudie. Da soll auch geklärt wie, wie sowohl Sturm als auch der GAK seine Farben und Logos am Stadion entsprechend platzieren können. Das will man mittels moderner Fassadenbeleuchtung ermöglichen: Die Außendarstellung des Stadions soll so flexibel an die Farben und Logos der beiden Vereine angepasst werden – dies sei "Branding auf Knopfdruck", wie es hieß.

Zunächst soll aber ein "umfassendes Bedarfsprogramm" erhoben werden, um die Anforderungen an das Stadion zu präzisieren, wie es hieß. Anschließend erfolgen "vertiefte Untersuchungen der Bestandsanlagen, insbesondere im Bereich des Brandschutzes, der Statik und der Stadiontechnik".