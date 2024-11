Sturm-Knaller: Folgt Ilzer Ex-Sportchef Schicker nach Hoffenheim?

In diesen Tagen will Sturm Graz den neuen Sportchef bekanntgeben, den Nachfolger für den nach Hoffenheim abgewanderten Andreas Schicker . In der Pole Position stehen mehrere Ausländer, unter anderem der Deutsche Tomas Zorn. Nun ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass sich Sturm in dieser Länderspielpause auch einen Trainer suchen muss. Zumindest, wenn es nach Sky-Informationen geht.

Hoffenheim Trainer Pellegrino Matarazzo wurde am Montag entlassen. Nur zwei Siege aus zehn Spielen, neun Punkte und Platz 15 sind die bisher enttäuschende Bilanz der TSG in der Liga. „Wenn du diesen Schnitt spielst, bist du in Abstiegsgefahr. Das ist der Schnitt, der am Ende nicht ausreichend ist“, sagte Schicker schon vor der Trennung mit Matarazzo bei DAZN und fügte hinzu: „Es ist so, dass wir uns zusammensetzen und alles analysieren."