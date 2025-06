ÖFB-WM-Kapitäne: Wer untergetaucht ist und wer um einen Rekord bangt

In Wien fehlte Teamkapitän David Alaba beim WM-Qualifikationsauftakt. In Madrid, wo er eine Reha absolviert, wird von Sportzeitungen heftig spekuliert. Bleibt Alaba, 32, doch bis Vertragsende 2027 bei Real? Folgt er dem Lockruf arabischen Geldes in die Wüste? Oder reizt eher die US-League? Wie auch immer – auf Klubebene gewann Alaba mit Bayern und Real alles, was man gewinnen kann. Einzig eine WM-Teilnahme mit dem Nationalteam war ihm noch nicht vergönnt.