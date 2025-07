Zu viele Karten-Wünsche: Verkaufsstopp bei Wacker für das Rapid-Match

Am Sonntag musste der FC Wacker Innsbruck die Reißleine ziehen und einige Resttickets in Sicherheit bringen. Sonst wäre das Cup-Erstrundenspiel gegen Rapid (27. Juli) bereits binnen 48 Stunden ausverkauft gewesen – drei Wochen vor dem Anpfiff wohlgemerkt.

Die jungen Wacker-Fans werden sich nicht mehr daran erinnern, wann das Tivolistadion das letzte Mal bei einem Spiel ihres Teams ausverkauft war: Im September 2010 gewann Wacker mit 1:0 gegen Ried und war für kurze Zeit Tabellenführer in der Bundesliga. Seit damals wurde nur noch einmal die 10.000-Besuchermarke geknackt.

Bei Wacker-Präsident Hannes Rauch melden sich plötzlich „Freunde“, von denen er seit Jahren nichts mehr gehört hat. Ganz Tirol scheint verrückt nach Eintrittskarten zu sein, niemand will sich dieses Match entgehen lassen.

Hannes Rauch hatte ursprünglich von 10.000 Fans geträumt. Jetzt wird das Stadion ausverkauft sein, der Präsident ist völlig hin und weg von dieser Begeisterung, die nebenbei auch eine schöne Summe in die Klubkasse spülen wird. Wacker rechnet mit einem Umsatz in Höhe einer Viertelmillion Euro, dem Verein sollten mehr als 100.000 Euro Gewinn bleiben.

Vom Himmelfahrtskommando auf Wolke sieben

Der Klubchef blickt in diesen Tagen der Euphorie freilich auch gerne zurück. In die Zeit, als es um den FC Wacker nicht so gut bestellt war und viele mit dem Verein nichts zu tun haben wollten.