Von den Nazis verfolgt, dann ÖFB-Teamchef: Leopold Stastny

Am Innsbrucker Sparkassenplatz herrscht für gewöhnlich ein hektisches und lautes Treiben. Seit einigen Tagen kann man hier freilich immer wieder Menschen beobachten, die im allgemeinen Trubel inne halten, eine kurze Auszeit nehmen und sich den Tafeln widmen, die quer über den Platz aufgestellt sind.

Vom aktuellen ÖFB-Team werden vermutlich nur die wenigsten mit dem Namen Leopold Stastny (1911 – 1996) etwas anfangen können. Dabei ist der gebürtige Slowake nicht nur bis heute der ÖFB-Teamchef mit der längsten Amtszeit in der Nachkriegszeit (2.657 Tage), vor allem fungierte Leopold Stastny von 1968 bis 1975 als Entwicklungshelfer und Modernisierer mit langfristigen Visionen und nachhaltigen Projekten. „Er war der Baumeister der Erfolge bei der WM 1978 und 1982 und war Wegbereiter neuer Trainingsmethoden“, sagte Tirols Verbandspräsident Josef Geisler anlässlich der Eröffnung der Ausstellung in Innsbruck.

Leopold Stastny – Überlebender des Nazi-Terrors , Trainerlegende und Erfinder der Schülerliga – so heißt die Ausstellung, die in Innsbruck einen Monat lang Station macht. Die Schau behandelt das Leben und Wirken einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des österreichischen Fußballs .

Leopold Stastny, und das ist durchaus eine Parallele zu Ralf Rangnick, hat sich nie nur als Trainer und Teamchef gesehen, er hat über die Seitenlinie hinausgeblickt und sich als Integrationsfigur verstanden. In Innsbruck, wo er von 1966 bis 1968 beim FC Wacker tätig war, trainierte er nebenbei noch Studenten und Hobbykicker.

Fußballer, von der Gestapo verfolgt

Was die wenigsten wussten und worüber Leopold Stastny auch nie in der Öffentlichkeit sprach: Er war Jude und sah sich mit den Gräueltaten des Naziregimes konfrontiert. Seine Eltern kamen im Konzentrationslager um, Stastny wurde als Fußballstar von SK Bratislava vorerst „geduldet“. In der Wiener Ausgabe des Völkischen Beobachter wurde er als „Zionistenjüngling“ und „Hausjude“ des SK Bratislava denunziert.

Die letzten Kriegsmonate versteckte sich Stastny in Bratislava, ließ sich aber trotzdem immer wieder im Stadion blicken. Wenn die Gestapo auftauchte und nach ihm suchte, wurde er von seinen Mitspielern gewarnt.