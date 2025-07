Wrabetz tritt wieder an: "Wir wollen im Rapid-Präsidium keine Transfers"

Alexander Wrabetz: Ja, ich will mich der Wiederwahl im November stellen. Und mit mir wird das gesamte Präsidium kandidieren, von der Frau Vizepräsidentin bis zu allen anderen Mitgliedern unseres Teams.

Was war entscheidend für diesen Schritt?

Wir haben einiges geschafft und wollen in den kommenden vier Jahren darauf aufbauen. Aktuell halten wir erstmals bei mehr als 24.000 Mitgliedern, haben 60 Millionen Umsatz mit einer guten Finanzentwicklung. Der Kaderwert hat sich so entwickelt, dass wir bei großem Interesse an mehreren Spielern reinvestieren können, um den Kader weiter zu verbessern. Die verkauften Abos gehen nach oben ...

... aber der sportliche Erfolg war nicht wie geplant.

Das stimmt. Wir haben uns Großes vorgenommen, das Frühjahr war ein Ausreißer nach unten. Aber ich sehe keine große Baustelle, weil der Kader gut ist und es mit Trainer Stöger bislang sehr gut funktioniert. Der Wunsch nach einem Titel ist im Präsidium mindestens so groß wie bei den Fans. Aber das wollen wir nicht ansagen, sondern in Zukunft einmal erreichen.