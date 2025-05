Alexander Wrabetz: "Das Präsidentenamt bei Rapid steht nicht für Spaß"

Alexander Wrabetz: Die Aufmerksamkeit für Rapid ist unfassbar groß. Selbst Leute, die keine Fußball-Fans sind, glauben, dass sie alles, was bei Rapid passiert, wissen. Bei uns gehen die Emotionen positiv wie negativ schnell hoch. Aber es gab – wohl wegen des starken Saisonstarts und den Europacuperfolgen – keine kritische Welle gegen mich, sondern eher Interesse, verbunden mit der Frage: Was tut ihr, um aus dieser Lage wieder rauszukommen?

Ganz genau sein bei formulierten Zielen, wie: „Wenn Salzburg schwächelt, soll Rapid der erste Verfolger sein“ – das waren wir im Frühjahr, aber drei Plätze zu weit hinten (lacht). Das Ziel war ein Top-3-Platz – wir haben das verpasst und daraus unsere Analysen gezogen. Mit welchen Ergebnissen? Eines war der Trainerwechsel. Zweitens: Wir haben einen starken Kader. Aus den vielen guten Einzelspielern muss ein Team geformt werden, das nach Rückschlägen nicht den Kopf hängen lässt, sondern punktet. Mit einer guten Trainer-Entscheidung und solchen am Transfermarkt haben wir alle Voraussetzungen, es nächste Saison besser zu machen. Weil: Die Substanz ist da. Wir können unseren Weg fortsetzen, auch wenn die Schritte nun kleiner ausfallen müssen.

© Kurier/Juerg Christandl

Am 15. Mai hat der ORF vermeldet, dass Peter Stöger nach einem Präsidiumsbeschluss als neuer Trainer fix sei. Was dachten Sie sich? Wenn ich noch im ORF gewesen wäre, hätte ich alle zusammengerufen und gefragt, was ist da schiefgelaufen? Einen Präsidiumsbeschluss in der ZiB1 zu vermelden, den es nicht gab und der bei der Vorab-Anfrage auch von uns dementiert wurde, entspricht nicht den Standards des ORF. Auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sollte man sich verlassen können. Auch wenn Peter Stöger schon damals in der Endauswahl war – diese Meldung war so einfach falsch.

Peter Stöger steht nun tatsächlich vor der Präsentation als Trainer. Warum hat es dafür einen Monat gebraucht? Wir wollten zum Start in die Vorbereitung einen neuen Trainer haben und genau analysieren, warum aus der grundsätzlich richtigen Wahl mit Robert Klauß am Ende so viel falsch gelaufen ist. Dann wurde der Trainermarkt sondiert, dann gab es persönliche Gespräche. Nach baldiger Fixierung aller Details wird es eine Bekanntgabe der Entscheidung geben. Wäre ein Jahr ohne Europacup finanziell zu verkraften? Ja, das wäre es. Ein größerer Teil der zu erwartenden Ablösesummen müsste dann in den laufenden Betrieb investiert werden.

© APA/MAX SLOVENCIK

Wie groß wird der Gewinn dieser Saison ausfallen? Es ist nicht unser Ziel, große Gewinne zu erzielen. Bei allen Europacup-Erfolgen muss immer betont werden, dass brutto nicht gleich netto ist. Dann zahlen wir unsere Spitzenspieler auch besser, um andere Qualität zu bekommen. Und es gab im Winter diverse Transfer-Vorgriffe. Das ergibt am Ende? Das Geschäftsjahr läuft noch bis Ende Juni, aber wir werden tatsächlich erstmals über 55 Millionen Umsatz schaffen. Wir wollen wieder möglichst viel für den Sport zur Verfügung stellen, denn Stagnation ist nicht das Ziel.

Was verändert sich durch den Geschäftsführer Wirtschaft, der demnächst präsentiert wird? Es bleibt bei der Dreierführung mit den Geschäftsführern Hofmann, Katzer und einer neuen Person, die auch in der Kommunikation stark auf die Sponsoren und Business-Community konzentriert sein wird. Im reinen Finanzbereich haben wir einen Experten als Prokurist im Haus, der sich zuletzt sehr gut darum gekümmert hat. Wie wichtig ist die Rückkehr von Steffen Hofmann mit neuen Energien nach seiner Auszeit im April? Sehr wichtig! Es war seine Entscheidung, die Auszeit zu nehmen und sie war richtig. Jetzt ist es umso wichtiger, worauf er sich konzentriert. Er soll sich die Arbeit gut einteilen und muss nicht bei allem in die Verantwortung gehen.