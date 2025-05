Neuer Ausrüster? Rapid könnte in Dressen aus Japan einlaufen

Diese endet im Sommer 2026. Zu einer Verlängerung soll es einem Bericht von sportsbusiness.at zufolge nicht kommen. Demnach hatte es zwar bereits Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit gegeben, mit der Trennung von Geschäftsführer Markus Knipping soll dies jedoch vom Tisch gewesen sein.

Nun soll ein Ausrüster in der Poleposition stehen, der auf den ersten Blick vielleicht nur Fußball-Insidern ein Begriff ist: Mizuno. Neu am Markt ist der Konzern aber keinesfalls. Höchstens in Europa, doch in Asien ist die Marke ein Renner. Das Unternehmen wurde bereits 1906 vom Japaner Rihachi Mizuno gegründet.