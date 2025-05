Der Transferplan von Rapid: Wie für den neuen Trainer umgebaut wird

Alle Verantwortlichen in Hütteldorf betonen derzeit zweierlei. Erstens: „Der Kader hat Qualität für mehr als Platz fünf, lediglich Anpassungen sind nötig.“ Und zweitens: „Es wird einige Transfers geben, aber ganz sicher keinen Ausverkauf“.

Ganz oben auf der Liste steht ein neuer Mittelstürmer. Erfolgsgarant Burgstaller – mit dem 36-Jährigen in der Startelf wurde kein Ligaspiel verloren – hört auf.

Es muss also ein qualitativ hochwertiger Einserstürmer kommen , im Hintergrund wird verhandelt.

Die teure Kaufoption auf Dion Beljo wird nicht gezogen. Die Hoffnung, dass der Kroate so stark performt, um den 23-Jährigen gleich mit Gewinn weiterverkaufen zu können, hat sich nicht erfüllt. Zwar ist Beljo der beste Torschütze (mit starken 19 Pflichtspieltreffern, davon fünf Elfmeter), und er zeigte zuletzt beim dramatischen Europacup-Aus gegen Djurgården, wie riesig sein Potenzial wäre.

Auf der größten Baustelle dieser Saison hat zuletzt Rechtsfuß Dominic Vincze Eindruck hinterlassen. Der Allrounder soll in der Kaderhierarchie aufsteigen.

Ebenfalls gesucht wird nach einem linken Außenverteidiger mit starkem linken Fuß . Einer der Kandidaten findet sich laut KURIER-Informationen in der 2. französischen Liga. Von dort sind Raux-Yao und Ahoussou nach Hütteldorf gekommen.

An sich hätte dieses Prädikat auf Tobias Börkeeiet zutreffen sollen. Doch der Norweger hatte einen Fehlstart mit mehreren Wehwehchen und wird nach seinem auf dem Stockholmer Kunstrasen erlittenen Knorpelschaden erst 2026 wieder ein Thema sein.

Übrigens: Zu den Prinzipien von Peter Stöger als Trainer zählte bisher immer, dass ein Sechser vor der Abwehr das Zentrum dichthalten, die wichtigen Zweikämpfe gewinnen und schnörkellos auf Offensive umschalten können muss.

In der Meistersaison mit der Austria 2013 erledigte das James Holland, in Köln jahrelang Kapitän Matthias Lehmann, beim zweiten Engagement als Austria-Trainer dann Eric Martel, der mittlerweile zum Schlüsselspieler in Köln geworden ist.

Es ist kein Zufall, dass in Hütteldorf aktuell verstärkt nach so einem Profil Ausschau gehalten wird.