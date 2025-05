Nach der Rapid-Karriere: Burgstaller widmet sich der Sozialarbeit

Sollte es schon am Sonntag, 19 Uhr, also vor der letzten Runde einen Meister geben, kann dieser nur Sturm Graz heißen. Und zwar dann, wenn die Grazer bei Rapid mehr Punkte holen als der WAC im Heimspiel gegen die Wiener Austria (ebenfalls 17 Uhr, Sky).

In Hütteldorf war der mittlerweile 40-Jährige oftmals – auch beim fast historischen 5:1-Sieg im September 2007. Säumel erzielte damals sogar einen Treffer, auf der Gegenseite war auch der heutige Rapid-Trainer Stefan Kulovits im Einsatz.

"Burgi beginnt wieder"

Kulovits kündigt (trotz der Beljo-Rückkehr) an, dass Derbyheld Guido Burgstaller wieder von Beginn an stürmen wird: „Dieses Momentum lassen wir uns nicht nicht nehmen. Mit Burgi in der Startelf haben wir nie verloren.“