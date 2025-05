Rapid-Star hört endgültig auf: Guido Burgstaller beendet die Karriere

Es war eines der emotionalsten Tore dieser Saison. Im Dezember kämpfte Guido Burgstaller um sein Leben. Im Derby am Sonntag traf der 36-Jährige wieder für Rapid. Nach dem 2:1-Sieg gegen die Austria spekulierte der Stürmer noch über eine Fortsetzung der Karriere kommende Saison. Doch dazu kommt es nicht.

So wie ursprünglich geplant, hört Guido Burgstaller mit Saisonende auf. In einem emotionalen Video bedankt sich der Kärntner bei Rapid, den Fans, dem ÖFB-Team und seinen Ex-Klubs. Der Routinier hat es noch einmal zurück geschafft, aber noch eine Sommervorbereitung will sich Burgstaller, der noch an den Folgen des Schädelbasisbruchs leidet, nicht mehr antun.

Die Rapid-Legende hört mit dem letzten Saisonspiel - wohl im Europacup-Play-off auf. Eine Fortsetzung bei einem anderen Verein hat der Routinier zuletzt ausgeschlossen.

Guido Burgstaller sagt zu seinem nun bekannt gegebenen Entschluss, seine aktive Karriere zu beenden: „Jetzt aufzuhören ist die schwierigste Entscheidung meines gesamten Fußballerlebens. Wenn mir vor 20 oder 25 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich als 36-jähriger Spieler des SK Rapid diese Entscheidung treffe, hätte ich diese Reise nicht für möglich gehalten. Es war immer ein großes Privileg für mich, für diesen Verein spielen zu dürfen, es war eine wunderschöne Zeit, in der ich viele tolle Menschen kennenlernen und unzählige unvergessliche Momente aufsaugen durfte. Die Rapid-Fans haben mich in guten und schlechten Zeiten immer unterstützt, diese Liebe habe ich immer gespürt und wollte ich zurückgeben. Ich habe es geliebt, für die grün-weißen Farben aufzulaufen, dafür auf dem Rasen mein Bestes zu geben und Kapitän sein zu dürfen." Der Routinier ergänzt: "Für das alles möchte ich herzlich danke sagen. Bei so vielen: Bei Fans, Mitspielern, Trainern und Betreuern, Physios, Ärzten, bei allen, mit denen ich tagtäglich zu tun hatte. Ich werde Grün-Weiß immer im Herzen tragen, werde alle vermissen und hoffe, dass ich nach meinem letzten Spiel von den Fans auch ein bisschen vermisst werde.“

Zudem ergänzt Guido Burgstaller: „Ein ebenfalls großer Dank geht an all meine weiteren Wegbegleiter und Förderer bei all meinen Klubs, für die ich spielen durfte, sowie jene, die ich bei den österreichischen Nationalteams kennen und schätzen lernte. Jetzt ist es mir extrem wichtig, dass ich bis zum letzten Match noch alles für Rapid geben kann und meinen Teil zu einem versöhnlichen Saisonabschluss beitrage.“ Präsident Alexander Wrabetz dankt Burgstaller: „Wie wohl die gesamte Rapid-Familie bedauere ich, dass Guido Burgstaller nach dieser Saison seine Spielerkarriere tatsächlich beendet. Am wichtigsten ist und bleibt, dass er nach seiner lebensbedrohenden Verletzung wieder vollständig genesen ist. Besonders freut mich natürlich, dass er sein Comeback am vergangenen Sonntag mit dem wichtigen Tor im Wiener Derby fast märchenhaft krönen konnte. ´Burgi´ wird als einer der prägendsten Spieler und Charaktere der jüngeren Rapid-Geschichte in die Vereinsannalen eingehen und immer eine herzlich willkommene Persönlichkeit bei uns in Hütteldorf bleiben.“

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann denkt an seinen Ex-Mitspieler: „Ich weiß, wie schwer Guido Burgstaller diese Entscheidung gefallen ist. Ich bin einerseits traurig, dass er nun tatsächlich seine Fußballschuhe an den Nagel hängen wird, aber andererseits auch sehr stolz, dass ´Burgi´ diese Entscheidung zu einem Zeitpunkt treffen kann, an dem die meisten – inklusive meiner Wenigkeit - sich wünschen würden, dass er noch weitermacht. Uns verbindet ein Verhältnis, das weit über eine normale Kollegenschaft als langjährige Mitspieler und Weggefährten hinausgeht. Ich bin dankbar, mit Guido einen Freund für das Leben gefunden zu haben und kann ihn verstehen, dass er nach fast zwei Jahrzehnten als Profifußballer nun einen neuen Lebensabschnitt beginnen will und wird." Hofmann ergänzt: "Ich hoffe, dass wir nun gemeinsam noch vier weitere Rapid-Spiele mit ihm erfolgreich bestreiten und ihm so viele Fans, wie es ihm gebührt, dabei einen schönen Abschied bereiten werden. Eine symbolische Verabschiedung wird es vor dem letzten regulären Heimspiel des Finaldurchgangs am Sonntag gegen Sturm geben, aber sicher eine weitere und größere im Vorfeld der kommenden Saison.“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer ergänzt: „Ich kenne und schätze Guido Burgstaller seit vielen Jahren. Zwei Saisonen durfte ich ihn als damals noch jungen Mitspieler als Teamkollegen beim SK Rapid in unserer Mannschaft haben. Mir hätte kaum etwas Besseres passieren können, als ´Burgi´ ein Jahrzehnt später als Kapitän und Leitfigur in meiner neuen Funktion wieder im grün-weißen Team zu wissen. Guido ist ein in allen Belangen enorm wertvoller Teil unserer Gruppe und es ist bezeichnend, dass wir in dieser Saison, die aufgrund des bekannten tätlichen Angriffs für niemanden schwieriger war als für ihn, bislang ungeschlagen bleiben konnten, wenn er in der Starformation stand. Guido war und ist auf und neben dem Platz ein echter Vorzeigeprofi und -mensch. Ich hoffe sehr, dass wir ihn in naher Zukunft in einer anderen Funktion wieder im Kreise des SK Rapid haben werden.“