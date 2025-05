Der ORF pokert und pfeift auf das Spiel Rapid gegen Sturm

Wie vorige Woche berichtet, darf der ORF in dieser Saison noch ein Bundesliga-Spiel live zeigen. Wie der KURIER nun erfahren hat, hat man sich dabei für die Partie zwischen Titelverteidiger und Tabellenführer Sturm Graz und dem Wolfsberger AC in der letzten Runde am 24. Mai und gegen die Partie zwischen Rapid und Sturm am kommenden Sonntag entschieden.