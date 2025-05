Bundesliga im ORF: Endspiel um den Titel statt Wiener Derby

„Ein Derby ohne Gästefans, die Austria spielt um den Titel und die Rapidfans sitzen vor den Fernsehgeräten.“ Das wäre durchaus eine gute Basis für gute Quoten. Und dennoch hat man sich dagegen entschieden. „Wir wollen auf jeden Fall noch dieses Wochenende abwarten, bevor wir uns festlegen“, sagt Szerencsi.

In der 31. Runde würde sich der Schlager Rapid gegen Sturm anbieten. Vor allem, wenn die Grazer in Hütteldorf Meister werden könnten. Das wäre möglich, wenn Sturm am Freitag Salzburg besiegt und am Sonntag weder die Austria das Derby gewinnt, noch der WAC gegen Blau-Weiß Linz.