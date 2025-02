Liga-Vorstand Ebenbauer zum TV-Vertrag: "Es gibt mehrere Interessenten"

Wie ist diesbezüglich der Stand der Dinge?

Wir bereiten alle Varianten vor. Eine mögliche Schiene bleibt die Eigenvermarktung in vollem oder teilweisem Umfang. Da sind wir in der finalen Ausarbeitung der Businesspläne. Die zweite ist die klassische Rechteausschreibung, die Ende März, Anfang April rausgehen soll – auf Basis der Vorgespräche mit allen möglichen Partnern. Neben der Rechtevergabe ist die Frage der Produktion ein Kernthema. Auch hier geht es einerseits um eine klassische Ausschreibung oder alternative Varianten wie das dänische Modell. Wir befinden uns in einer heißen Zeit, weil gerade alle Bälle in der Luft sind. Wir hoffen, dass dann auch viel Druck im Kessel ist, wenn es um Ergebnisse geht.

Was ist denn das dänische Modell?

Die dänische Liga hat eine eigene Produktionsgesellschaft gegründet. Dazu braucht es einen starken Partner, denn man braucht eine umfangreiche Produktionsinfrastruktur, angefangen bei Kameras, einem Studio, Distributionskanälen und Staff. Die Dänen haben mit so einem Partner eine Firma auf die Beine gestellt und ein Studio gebaut, das alle Stückl’n spielt. Mitten in Kopenhagen, direkt an der U-Bahn und 2.500 Quadratmeter groß. Die Liga produziert selbst und ist an dieser Gesellschaft mit 49 Prozent beteiligt.