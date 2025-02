Wie der ÖFB-Boss Sponsoren die kalte Schulter zeigt

Doch was macht Wolfgang Bartosch? Der interimistische ÖFB-Präsident stellt sich vor eine ORF-Kamera und holt zum Gegenschlag aus. Dabei sagt er in Richtung Raiffeisen auch: „Es gibt immer Alternativen.“ Ein Affront gegenüber jedem Geldgeber, ganz egal ob er im Jahr 100 Euro überweist oder einen siebenstelligen Betrag. Zwischen den Zeilen heißt das: „Mischt’s euch ned ein, sonst machen wir mit der Bank XY weiter.“ Ein Sittenbild einer ganzen Funktionärsriege und ein Desaster in Sachen Kommunikation, das vor allem eines verdeutlicht: Es gibt für den ÖFB mehr Alternativen zu Wolfgang Bartosch als zu besagtem Premium-Sponsor.