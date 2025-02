Jetzt oder nie: Warum sich Sponsoren beim ÖFB einmischen

Jedoch: Die Herrschaften in diesen Management-Positionen haben auch erkannt, was der eine oder andere Verbandsfunktionär nicht sehen will: Die Personalie Ralf Rangnick bietet dem ÖFB die Chance, langfristig Anschluss zu halten an die Spitze des europäischen Fußballs, wenn alte Strukturen endlich durchbrochen und Seilschaften endgültig durchtrennt werden. Das ist, obwohl der Deutsche nun schon fast drei Jahre hier ist, noch immer nicht passiert. Und wenn es in diesem Jahr nicht passiert, dann nie.