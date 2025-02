Harte Rapid-Kritik am Strafsenat - Fall Hedl wandert zum Schiedsgericht

„Erstens finde ich es bedenklich, dass aufgrund so eines Videos der Aussage von Niklas Hedl nicht geglaubt wurde und seine Glaubwürdigkeit angezweifelt wird. Zweitens ist es ganz generell absurd, dass es bei Einspruch solcher Entscheidungen keine aufschiebende Wirkung gibt und mit Sperren in den sportlichen Wettbewerb eingegriffen wird. Bei einer Geldstrafe, bei der der Einspruch aufschiebende Wirkung hat, wäre es aber in Gegensatz dazu leicht möglich, diese später aufzuheben.“