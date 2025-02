Die Rapid-Frauen haben den Durchblick für den Durchmarsch

Lang hat es gedauert, bis Rapid sich zu den Frauen bekannte. Dafür läuft es jetzt umso besser. Gleich in der ersten Saison dominiert die Frauenmannschaft der Grün-Weißen die Wiener Landesliga (3. Leistungsstufe), steht mit acht Siegen aus acht Spielen an der Spitze. Der Aufstieg scheint nur noch Formsache, doch Rapid will mehr. Dabei soll den Frauen auch das immer professioneller werdende Umfeld helfen.

„Ein bisschen erwartbar“ sei die Dominanz schon gewesen, sagt Trainerin Katja Gürtler. Sie ist sich sicher: „Wir hätten sogar in der zweiten Liga oben mitgespielt.“ Ob der anvisierte Durchmarsch in die Bundesliga gelingt, bleibt abzuwarten. Gürtler: „Jetzt wollen wir einmal den Aufstieg in die 2. Liga schaffen. Aber ja, wir wollen so schnell wie möglich ganz nach oben.“

Professionelle Analyse

Allgemein ist die 35-Jährige sehr zufrieden mit der Entwicklung der Frauenabteilung in Hütteldorf. „Es brennen alle für dieses Projekt, die Struktur wächst.“ So werden den Amateur-Spielerinnen in vielen Bereichen professionelle Rahmenbedingungen geboten. Wie zum Beispiel die Kamerasysteme zur Videoanalyse. „Das ist im Frauen-Fußball keine Selbstverständlichkeit“, weiß Gürtler. Möglich macht es „Zone 14“, das Kamerasysteme zu erschwinglichen Preisen anbietet: „Das hilft uns auf jeden Fall, professioneller zu arbeiten.“