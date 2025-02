Rapid ist "selbst schuld" an "beschissener Phase"

Bei Rapid war nach dem 1:2 beim LASK und dem damit verbundenen schlechtesten Start in ein neues Fußball-Bundesligajahr Ursachenforschung angesagt. Drei Spiele in Folge haben die Hütteldorfer verloren, dadurch wackelt sogar die Teilnahme an der Meistergruppe. Trainer Robert Klauß wollte keine Panikstimmung verbreiten und bemühte sich um eine sachliche Analyse, stellte aber auch klar, dass im kommenden Heimspiel gegen Schlusslicht Altach drei Punkte Pflicht seien.

Ähnlich äußerte sich Kapitän Matthias Seidl. „Vom Ergebnis her ist es natürlich scheiße, vom Spiel her war es eigentlich okay“, sagte der Mittelfeldspieler. „Irgendwie ist es gerade eine Phase, in der wenig aufgeht und man sich selbst nicht erklären kann, warum das so ist. Wir müssen da als Mannschaft rauskommen und das Glück auf unsere Seite ziehen“, forderte der ÖFB-Internationale. Die Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag gegen Altach. Vor der Punkteteilung geht es dann noch gegen den TSV Hartberg (auswärts) und den GAK (daheim), also weitere Teams aus der unteren Tabellenhälfte.