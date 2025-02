Roland Schmid über den ÖFB: "Ich kann das Wort Strukturreform nicht mehr hören"

Und als Vizepräsident der Vienna verfolgt er das Ziel, mit den Blau-Gelben spätestens im Sommer 2026 in die Bundesliga aufzusteigen, so die erklärte Mission.

Man kann getrost behaupten, dass Roland Schmid (48) umtriebig ist, was den österreichischen Fußball betrifft. Mit seinem Unternehmen IMMOunited ist er nach wie vor Partner bei Rapid, unterstützt gleichzeitig die Vereine LASK und Salzburg.

Es sei laut Schmid einfach an der Zeit, dass beim Verband endlich eine Entwicklung passiert – damit der ÖFB auch weiterhin einen optimalen Rahmen für den sportlichen Erfolg schaffen kann, vor allem für das heimische Nationalteam, das mit Ralf Rangnicks Expertise als Teamchef eine einzigartige Chance hat.

Im vergangenen Jahr konnte Schmid den österreichischen Teamchef Ralf Rangnick und Marko Arnautovic als Testimonials für einen Werbespot der IMMOunited gewinnen, er wollte als Unternehmer damit die österreichische Teilnahme an der EM 2024 in einer positiven Außenwirkung unterstützen.

Schmid hat klare Vorstellungen, was der zerstrittene Verband bräuchte. „Ich kann das Wort Strukturreform nicht mehr hören, das ist in den letzten Jahren einfach zu oft gefallen. Der ÖFB hat eine Struktur und klare Statuten, diese müssen aber auch aktiv gelebt werden, dann kann man einen Verband erfolgreich steuern.“

Als Unternehmer denkt er bei Neubesetzungen auch nicht an Namen, sondern an Profile für gewisse Posten. „Gleich wie im Unternehmeralltag, stellt sich die Frage doch auf sachlicher Ebene, nämlich, wer sich vom Profil her bestmöglich für eine Stelle qualifiziert.“