Wutrede von Rangnick Richtung ÖFB: "Nicht für dumm verkaufen"

Ralf Rangnick:

In Sachen der Mannschaft, auch in meiner Sache: Ich habe heute in einer Zeitung gelesen, dass sich der Teamchef jetzt endlich mal deklarieren soll. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Ich hatte zwar Latein als Schüler, deswegen weiß ich also schon was declarare bedeutet. Aber was damit konkret gemeint war, weiß ich nicht. Es ist vielleicht trotzdem an der Zeit, einmal in aller Ruhe ein paar Dinge klarzustellen. Und zwar in aller Ruhe, aller Sachlichkeit, aber auch nochmal aller Deutlichkeit.

Die Vertragsverlängerung und Kompetenzerweiterung – dieses Thema war zu keinem Zeitpunkt irgendwann in den letzten Monaten ein Gesprächsthema. Weder von meiner Seite aus, überhaupt nicht, noch wurde es in irgendeiner Form diskutiert. Als ich mich am 1. Mai entschieden habe, aus persönlichen, emotionalen Gründen, in Österreich zu bleiben, und zwei andere Angebote auszuschlagen, hatte das damit 0,0% zu tun. Überhaupt nicht. Es war überhaupt kein Gesprächsthema zwischen mir und irgendjemandem vom ÖFB. Es wurde mir auch nicht in Aussicht gestellt. Es war dann der Präsident, der dann am 1. Mai in Klagenfurt in mehreren Interviews genau diese zwei Themen thematisiert hat. Danach gab es fünf Monate lang zu diesem Thema keinerlei Gespräche. Bis zum heutigen Tag. Ich will das nur festhalten – nicht, weil ich womöglich darüber enttäuscht oder traurig oder sauer bin – aber genau so war die Reihenfolge.