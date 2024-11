ÖFB-Rückkehrer Max Wöber: "Es macht Spaß, Rapid zuzusehen!"

Nach einem Leihjahr bei Borussia Mönchengladbach kehrte der Wiener schließlich zu Leeds United zurück. Der Klub spielt allerdings in dieser Saison nur in der zweiten englischen Liga . Dazu zwickte das Knie, ein operativer Eingriff folgte. Das Resultat: Seit September hat Wöber keine Minute mehr gespielt . Umso schöner, dass er diese Woche dennoch dabei ist beim Nationalteam. „Ich komme gerade von sechs Wochen Reha-Zeit zurück, habe erst zwei Wochen mit der Mannschaft trainiert. Ich bin froh, dass ich ehrlich sagen kann, dass es mir gut geht und ich bereit bin.“

Max Wöber ist ein gern gesehener Gast bei Medienterminen. Er hat in fünf Ländern Profifußball gespielt, hat etwas zu sagen und auch immer wieder einen Schmäh auf den Lippen. Seine Situation beschreibt er allerdings nüchtern: „Es läuft richtig gut bei uns in Leeds, ich verstehe den Trainer, dass es keinen Grund gibt, etwas zu ändern. Ich muss geduldig bleiben.“ Die Trainingseinheiten, die er in dieser Saison mit der Mannschaft bestritten hat, könne er auf zwei Händen abzählen. „Das ist nicht viel in zweieinhalb Monaten.“

Gut möglich ist dennoch, dass der Linksfuß diese Woche beim Nationalteam wieder einmal Spielpraxis erhält. Und dann steht ja im Winter schon wieder eine Transferzeit bevor. Ob er einen Abgang plant, sollte er bis dahin nicht regelmäßig spielen? „Damit habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt. Der Fokus lag jetzt ganz auf meinem Knie, um wieder fit zu werden. Jetzt will ich wieder spielen, dann wird man sehen, was der Klub will und was ich will.“ Bis jetzt sei ein Abgang jedenfalls kein Thema.