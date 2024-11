Formbarometer im ÖFB-Team: Rangnick hat gut gelauntes Personal

Verteidiger

Mit Kevin Danso und Max Wöber kehren zwei Innenverteidiger zurück, wenngleich Letzterer seit August keine Minute gespielt hat. Gernot Trauner ist ebenso fit, hat bei Feyenoord diese Saison in allen vier Champions-League-Partien mitgewirkt. Philipp Lienhart ist in Freiburg ebenso gesetzt, wie im Team, wo er zuletzt sowohl gegen Kasachstan, als auch gegen Norwegen per Kopf getroffen hat. Neben ihm hat Rangnick diesmal die Qual der Wahl.

Bei den Außenverteidigern ist Alexander Prass etwas fraglich, er fehlte Hoffenheim am Sonntag mit muskulären Problemen. Philipp Mwene kommt von Mainz mit einem Erfolgserlebnis: Er bereitete beim 3:1 gegen Dortmund ein Tor vor. Auf der rechten Seite kann Rangnick wie immer mit Stefan Posch rechnen. Der Steirer spielte am Dienstag in der Champions League 90 Minuten für Bologna, am Sonntag kam er beim 3:2-Sieg gegen AS Roma eine Halbzeit lang zum Einsatz.