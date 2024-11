Alaba und Co.: ÖFB-Stars bitten Präsidium zur Aussprache

In einem ausführlichen ORF-Interview hat ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer am Sonntag Gespräche mit Ralf Rangnick in Sachen Vertragsverlängerung für diese Woche angekündigt. Am Dienstag wird es nun das Treffen zwischen dem Teamchef und dem obersten Funktionär geben.

Ehe es nächsten Donnerstag für das Nationalteam in der Nations League auswärts gegen Kasachstan weitergeht, steht Mitterdorfer allerdings der nächste pikante Termin bevor. Wie die Salzburger Nachrichten am Montag zu aller erst berichteten, hat der Mannschaftsrat um David Alaba, Marko Arnautovic, Konrad Laimer und Marcel Sabitzer die ÖFB-Spitze zu einer Aussprache aufgefordert.