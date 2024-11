Gespräche nächste Woche: ÖFB-Boss will mit Rangnick verlängern

Reicht das? Geht es nach vielen österreichischen Fußballfans, so soll der Deutsche, der das Team 2022 übernommen und zu einer Truppe geformt hat, die auf höchstem internationalen Niveau konkurrenzfähig ist, möglichst lange in Österreich bleiben. Vor allem mit seiner Absage an den FC Bayern vor der EM im vergangenen Mai hat Rangnick die Herzen der österreichischen Fans gewonnen.

Das hat zumindest zum damaligen Zeitpunkt auch Klaus Mitterdorfer erkannt und dem 66-Jährigen noch vor der EURO signalisiert, dass er nicht nur länger in Österreich bleiben, sondern künftig auch mehr Kompetenzen erhalten soll. Jedoch: Passiert ist seither nichts in dieser Causa.

Nun hat der ÖFB-Präsident allerdings den Beginn von Gesprächen mit dem Teamchef verkündet: "Wir werden ausloten, welche Vorstellungen der Teamchef hat", sagte der Kärntner im Interview mit ORF, das am Sonntagabend in voller Länge ausgestrahlt wird. "Rangnick hat zum Ausdruck gebracht, dass er sich das in Ruhe überlegt", so Mitterdorfer.