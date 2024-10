Eiszeit mit Rangnick? ÖFB-Boss widerspricht und entschuldigt sich

Was Rangnick am Job in Österreich reizt? Es ist die enge Beziehung zu seiner Mannschaft und die Möglichkeit, in Österreich mit strukturellen Veränderungen im sportlichen Bereich etwas Nachhaltiges zu hinterlassen.

„Sehr wertschätzend“

Was es dazu braucht? In erster Linie einen ständigen Austausch. Den soll es aber schon seit Wochen nicht mehr geben, selbst wenn Mitterdorfer auf KURIER-Nachfrage widerspricht: „Mein Verhältnis zu Ralf Rangnick ist noch immer ganz gleich und wie zuvor sehr wertschätzend“, sagt der Kärntner. „Ich habe ihm am Sonntag geschrieben.“ Warum er nach den jüngsten Spielen in Oslo und Linz nicht bei der Mannschaft war? „Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Spieler wissen, dass man zu ihnen steht.“

Bleibt abzuwarten, wie viel Wertschätzung die Spieler empfinden, nachdem ihr Wunsch, sich nicht von Bernhard Neuhold zu trennen, nicht erhört wurde. Der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, der in vielen Belangen erster Ansprechpartner der Spieler ist, muss nach einem Präsidiumsbeschluss gehen.