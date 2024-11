Kommt es zum ÖFB-Boykott? Es rumort bei Spielern und Sponsoren

Am Montag trafen einander Österreichs Teamspieler in Wien zur Vorbereitung. Wie immer gab es dabei auch einen Marketingtermin. Rund zwei Stunden widmen die Spieler bei jeder Zusammenkunft den Sponsoren des ÖFB.

Das ist noch bis Jahresende so geregelt, könnte sich aber bald ändern und dem Fußball-Bund erhebliche Schmerzen bereiten. Warum? „Wir sind nicht alle deppert“, sagte Maximilian Wöber am Montag in eine ORF-Kamera. In der Tat besteht Österreichs Team durchaus aus cleveren jungen Männern. Nur als Beispiel: Christoph Baumgartner hat im Gymnasium sogar eine Klasse übersprungen.