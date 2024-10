Der Affront gegen Alaba und Co: Wie der ÖFB Schmerzen bekäme

Jedoch: Spieler des Nationalteams sind keine einfachen Angestellten, die sich hier ihren Vorgesetzten aussuchen wollen. Viele von ihnen sind längst in Sphären vorgestoßen, wo sie den ÖFB nicht mehr brauchen, um sich international in die Auslage zu spielen, um dann in weiterer Folge bei einem besseren Klub zu unterschreiben.

Es ist vielmehr umgekehrt: Der ÖFB braucht sie, sie sind die Cashcow, ihr Wirken ist für den ÖFB von existenzieller Bedeutung. Bestes und aktuelles Beispiel: Nach den jüngsten Erfolgen hat der ÖFB bereits jetzt knapp 40.000 Karten abgesetzt für das letzte Länderspiel des Jahres am 17. November. Und das gegen Slowenien!