Rapid-Trainerin Gürtler: "Wollen im ersten Jahr Meisterinnen werden"

Katja Gürtler: In sportlicher Hinsicht noch gar nicht so wichtig. Wir haben noch viel Vorbereitungszeit. Aber es war für uns als Verein wichtig, dieses erste Spiel zu bestreiten und mit dem Frauenfußball zu starten.

KURIER: Es gab viel Interesse zum Einstieg Rapids in den Frauenfußball. Wie wichtig war es, dass man jetzt endlich auf dem Spielfeld steht?

Als Cheftrainerin des Rapid-Frauenteams hat die ehemalige Fußballerin Katja Gürtler eine konkurrenzfähige Mannschaft für den Einstieg in die dritte Spielklasse, die Wiener Landesliga, zusammengestellt. Vor knapp zwei Wochen fand das allererste Testspiel bei der SU Schönbrunn vor mehreren Hundert Menschen statt. Die Rapidlerinnen gewannen mit 4:1 .

Das Zuschauerinteresse war groß...

Ja, das war total schön! Wir konnten es davor ganz schwer einschätzen. Umso mehr freut es uns, dass wir so viel Fan-Zuspruch hatten.

Das Interesse am ersten Heimspiel am 15. März (20 Uhr/Testspiel gegen die FCM Traiskirchen) ist offenbar so groß, dass es vom Trainingsplatz ins Allianz Stadion verlegt wird. Steigt die Aufregung da?

Ja. Dass die 500 Tickets so schnell weg waren, hat die Mädls auch überrascht. Als Trainerinnenteam müssen wir jetzt versuchen, den Fokus auf die Aufgaben auf dem Platz zu lenken. Aber natürlich ist es für sie eine große Sache, eine große Ehre und sie haben eine sehr große Vorfreude, erstmalig im Stadion spielen zu dürfen.

Könnte das zur Regel werden, dass das Rapid-Frauenteam im Stadion spielt?