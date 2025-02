Katzer und die Krise bei Rapid: "Es gibt keine Trainerdiskussion"

Es wird ein echter Krisengipfel . Am Samstag trifft Rapid auf Altach – das ist das Duell der schwächsten Mannschaften in der Rückrunde, also ab Runde 12.

Der Aufprall in der Realität ist nach drei Niederlagen in Folge – dem schlechtesten Frühjahrsstart von Rapid in der Bundesliga-Geschichte – brutal. „Wir sind in einer beschissenen Phase und müssen gegen Altach gewinnen“, weiß nach dem 1:2 beim LASK Trainer Robert Klauß, der selbst unter Druck gekommen ist.