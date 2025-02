ÖFB-Teamchef Rangnick wünscht sich Mini-Haaland und Führungsqualität

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sprach in einem TV-Interview Klartext.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sprach in der Sendung "Talk und Tore" auf Sky über seine Mannschaft, seine Wünsche und das ÖFB-Präsidium. Rangnick über ... … das ÖFB-Team: „Ich freue mich jetzt schon wieder, die Spieler wiederzusehen. Ich glaube, den Jungs geht es umgekehrt genauso. Auch wenn man sieht, was das innerhalb Österreichs ausgelöst hat. So eine Identifikation mit der Nationalmannschaft, wie wir sie im Moment haben, gab es schon lange nicht mehr.“

… über mögliche Ausfälle im Nationalteam: „Xaver Schlager wird sicher ausfallen. Sasa Kalajdzic wird sicher auch nicht dabei sein können. Max Wöber wird sicher ausfallen. Gernot Trauner wird sicherlich auch eine enge Kiste. Der hat jetzt die letzten zwei Wochen auch nicht spielen können. David Alaba hat heute 73 Minuten gespielt, dass erste Mal wieder von Anfang an seit seiner Verletzung. Da müssen wir auch schon, wie er beieinander ist.“ … über den Austausch mit seinen Spielern: „Wir sind schon in regelmäßigen Austausch. Zu Weihnachten bekommt jeder Spieler eine längere, persönliche Whatsapp-Nachricht. Mit einem Rückblick auf die letzten Monate mit einem Status quo, aber auch mit einem Ausblick. Wir versuchen schon, immer wieder mit den Spielern in Kontakt zu sein.“

… über eine mögliche Rückkehr von Aleksandar Dragovic ins Team: „Ausgeschlossen ist im Fußball überhaupt nichts. Man muss aber immer auch die Konkurrenzsituation auf bestimmten Positionen sehen. Gerade im Bereich zentrale Abwehr haben wir im Normalfall Spieler, die bei absoluten Spitzenklubs im Ausland spielen. Natürlich ist es möglich. Aber am Ende ist es immer die Frage, wen wir auf welcher Position wie gut einschätzen.“ … über mögliche Talente, die ins A-Team aufrücken könnten: „Natürlich wünschen wir uns, dass in den nächsten Jahren aus dem Jugendbereich der ein oder andere Spieler sich so entwickelt, dass er für uns eine Alternative sein kann. Es muss ja nicht gleich ein Erling Haaland sein. Mit einer Miniaturausgabe von Erling Haaland wären wir auch schon sehr zufrieden.“ … über die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko: „Wenn wir uns qualifizieren, wenn wir dann schon mal da sind, dann wollen wir auch so weit wie möglich kommen. Wir haben bei der Euro gesehen, was möglich gewesen wäre. Wir hätten deutlich weiter kommen können.“

… über den Kontakt zum ÖFB-Präsidium: „Kontakt in regelmäßgen Abstanden habe ich zu Wolfgang Bartosch. Wir haben uns ja unmittelbar nachdem er Interimspräsident wurde, getroffen. Seitdem sind wir auch immer wieder zu bestimmten Themen in telefonischen Austausch. Ansonsten sind das in erster Linie Peter Schöttel, Bernhard Neuhold und meine Trainerkollegen. Mehr Kontakt braucht es auch nicht.“ … über die damaligen Konflikte im ÖFB-Präsidium: „Zunächst zu dieser Präsidiumssitzung. Der damalige Präsident Klaus Mitterdorfer hat mich inständig gebeten, und zwar mehrmals, an dieser Sitzung teilzunehmen. Ich wollte das nicht. Ich habe ihm auch mehrmals gesagt, dass ich da nicht dabei sein möchte. Er hat mich aber wirklich inständig gebeten, da doch dabei zu sein. Und das war der einzige Grund, warum ich mit dabei war. Er hat aber anscheinend nicht alle Kollegen darüber informiert. Und ansonsten ist das Einzige, was mich interessiert, die Arbeitsbedingungen, die wir haben. Mit der Mannschaft, dem Trainerstab und den Spielern. Die meisten Spieler sind im Ausland bei Spitzenklubs tätig. Die sind von dort gewohnt, dass wir uns auf einem bestimmten Niveau mit Leuten umgeben. Deswegen ist es nicht egal, wenn jetzt zum Beispiel ein Bernhard Neuhold nicht mehr da wäre. Dann kann man den nicht einfach ersatzlos streichen. Und genau das haben wir als Spielerrat, als Mannschaft und auch ich als Teamchef zum Ausdruck gebracht. Wenn die Qualität leidet, dass wir dann keine guten Arbeitsbedingungen mehr haben, dann ist es die Aufgabe des Präsidiums dafür zu sorgen, dass es nicht so ist.“

… über die mögliche neue Präsidentschaft: „Ich bin offen für die bestmögliche Person, egal ob Männlein oder Weiblein. Wir brauchen jemanden, der richtige Führungsqualitäten hat und sowohl das Land nach außen repräsentiert und auch dem Präsidium vorstellt. Wir brauchen eine klare Führung. Jemanden, der den Weg vorgibt und mit uns zusammen den Abstand zu den Nationen, die im Moment noch vor Österreich liegen, verringert.“ … über ein neues Nationalstadion: „Es geht darum, dass Wien als zweitgrößte deutschsprachige Stadt nach Berlin eine Stadt ist, ohne irgendeine Eventarena. Ab 10.000 Zuschauer aufwärts gibt es weder indoor noch outdoor irgendeine Arena, in der man ganzjährig Events durchführen kann. Und das leuchtet mir nicht ein. Das eine Stadt wie Wien, die zusammen mit Zürich die attraktivste Stadt der ganzen Welt ist, dass man das nicht hat. Das würde Österreich und die Stadt Wien um so viel attraktiver und sexier machen. Das scheitert am Ende nicht am Geld. Wenn man das wirklich möchte, dann könnte man dort auch wieder mal ein Champions League-Finale spielen, ein Europa League-Finale. Man könnte alle möglichen Events und Sportarten dort durchführen.“