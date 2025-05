Rapids Hofmann über Burgstaller: "Es ging um Leben und Tod"

Zeitig ist Steffen Hofmann am Dienstag aufgebrochen, um rechtzeitig in Salzburg zu sein. Der Rapid-Geschäftsführer war beim traditionellen "Fußballkongress" eingeladen, der diesmal in der Red-Bull-Arena stattfindet. Bereits für die erste Runde ab 10 Uhr war Hofmann auf der Bühne.