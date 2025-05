Sturm-Star ist erneut Bundesliga-Spieler der Saison

Der für Sturm Graz in der Offensive die Fäden ziehende Otar Kiteishvili ist wie im Vorjahr zum Spieler der Fußball-Bundesligasaison gekürt worden. Die Trainer, Präsidenten und Manager der Liga wählten den Georgier vor Dominik Fitz (Austria Wien) und Oscar Gloukh (Red Bull Salzburg) an die erste Stelle. Die Auszeichnung als bester Tormann ging mit dem Niederländer Kjell Scherpen ebenfalls an Sturm. Trainer der Saison ist erstmals Dietmar Kühbauer vom WAC.

Der langjährige Sturm-Akteur Kiteishvili erzielte in der laufenden Saison zwölf Tore und leistete drei Vorlagen für den Titelverteidiger aus Graz. "Diese Auszeichnung bedeutet mir viel, sie reflektiert die starke Mannschaftsleistung, die wir in der bisherigen Saison gezeigt haben. Ich sehe diesen Preis auch als Anerkennung für unsere gemeinsame Entwicklung in dieser Saison, die aber noch nicht vorbei ist", sagte Kiteishvili und verwies auf das erhoffte, nächste Meisterstück mit seiner Mannschaft: "Unser großes Ziel gilt es in den letzten beiden Runden noch zu erreichen."