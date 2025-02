Austria-Spielmacher Dominik Fitz: „Früher war ich oft grundlos trotzig“

Geht es nach der Austria, dann soll der Lauf von zwölf Spielen ohne Niederlage ungebremst weitergehen, auch wenn Salzburg am Samstag (17 Uhr) in der Generali Arena zu Gast ist. Im Fokus wird einmal mehr Austrias Spielmacher Dominik Fitz (25) stehen, der vor einer Woche das Derby gegen Rapid mit einem Doppelpack für die Veilchen entschied und seit Monaten in Hochform agiert.

KURIER: Sieht man derzeit den besten Dominik Fitz, den es je gab?

Dominik Fitz: Ich fühle mich schon sehr gut, aber der Beste? Ich kann über mich schwer urteilen. Ich versuche jede Woche meine Leistung zu bringen, mal gelingt es besser, mal schlechter.

Besonders gut zur Geltung kamen Sie auch, als noch Stürmer Haris Tabakovic bei der Austria war.Das ist richtig. Damals habe ich viele Tore vorbereitet, was mir genauso wichtig ist wie Treffer, die ich erziele. Hauptsache, wir gewinnen.

Wie wichtig ist es zu sehen, dass die Austria mittlerweile gegen die besten Teams bestehen kann?

Das gibt einem Kraft. So eine Phase wie aktuell hatten wir noch nie. Wir gehen in jede Partie und denken, dass wir sie auch gewinnen können. Wir haben uns eine Stabilität und ein Selbstvertrauen angeeignet.