Finanzspritze für die Austria? Orban-Vertrauter flirtet mit den Veilchen

Bis zuletzt gab es aus dem Meszaros-Umfeld immer wieder Signale, das Interesse am Wiener Traditionsklub nicht verloren zu haben. Geht es um den Stadionkauf oder um Anteile an den Investments? Offenbar ist der Ungar nicht primär am Kauf der Arena interessiert.

Grundsätzlich verfolgt Jürgen Werner als Investor und Fußballkenner den nicht unlogischen Denkansatz, dass die Austria in Zukunft einen internationalen Partner benötigt, um sich der großen Schulden entledigen zu können. Während die andere Seite im Klub eher national und violett bleiben möchte.

Dabei könnte der Verein in Zukunft für ausländische Investoren noch interessanter werden, sollte die 50+1-Regel irgendwann fallen. Diese besagt, dass der Klub Mehrheitseigentümer sein muss. In der Vergangenheit wurde das Thema schon in Bundesliga-Gremien diskutiert. Sollte die Regel in Deutschland fallen, wird Österreich sicherlich zeitnah nachfolgen.