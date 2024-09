Entscheidung am 14. Dezember: Wem soll die Austria gehören?

Die Befürchtung

Der Verein

Die Austria will „violett“ bleiben, so der Wunsch von einigen Funktionären, deren Herz seit jeher an den Veilchen hängt. Die größte Befürchtung beträgt exakt 0,2 Prozent.

Denn die Investorengruppe rund um Jürgen Werner hat sich vertraglich zusichern lassen, dass sie diesen kleinen Anteil per Vorkaufsrecht erwerben kann. Sollte die gültige 50+1-Regel irgendwann einmal doch fallen, hätten sie somit die Mehrheit am Verein und das Sagen.

Diese Regel besagt, dass die Mehrheit an einem Fußballklub beim Verein bleiben soll. Damit will man Übernahmen von außen tunlichst verhindern, nur Beteiligungen ermöglichen. Die Investoren halten derzeit 49,9 Prozent. Fällt die Regel in Deutschland, wird Österreich wohl mitziehen.

Die Investorengruppe

Es besteht die Möglichkeit, dass der Verein bis 14. Dezember die Anteile der WTF zurückkaufen kann. Diese „Befürchtung“ ist jedoch relativ, weil die WTF durch die Verzinsung von 20 Prozent pro Jahr auf alle Fälle ein Geschäft macht.

Im schlimmsten Fall steigt der Sportvorstand Werner als Investor mit einem deutlichen Gewinn aus. Nach über zwei Jahren beläuft sich die Verzinsung schon auf knapp 60 Prozent. Allerdings würde er auch seine Funktion als Sportvorstand zurücklegen und könnte das sportliche Projekt Austria Wien nicht weiter bzw. zu Ende führen.