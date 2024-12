Die Stadt Wien kauft das Austria-Stadion, zweiter Clou soll folgen

Denn nach dem 14. Dezember wäre der Rückkauf teurer geworden, da dies der Stichtag ist, wo auf den investierten Betrag der WTF weitere 20 Prozent Zinsen fällig werden. Bisher lag man schon bei plus 60 Prozent.

Umgekehrt hätte die WTF ab 15. Dezember rein theoretisch die Möglichkeit gehabt, wiederum die Anteile der zweiten Investment-Gruppe aufzukaufen, um am Ende die gesamten 49,9 Prozent zu besitzen. Da man ebenfalls das Vorkaufsrecht auf weitere 0,2 Prozent besitzt, würde der WTF, so die 50+1-Regel in Zukunft fallen sollte, die Mehrheit an der Wiener Austria gehören. So die Theorie.