Bendeguz Bolla und die Vorgeschichte bei Rapid zum Schuss ins Glück

Damals, in Benidorm, hatte Bolla noch große Träume und nur einen kleinen Kritikpunkt: „Ich würde mir mehr Ballkontakte und den Spielaufbau auch über meine rechte Seite wünschen.“

Bei Rapid ging der Start schief, mit dem Ausschluss im Europacup in Krakau: „Es war meine erste Rote Karte.“

„Ich wollte rund um die EURO Ruhe und diese Frage vor dem Turnier klären “, sagt Bolla. Das hat sich für den 25-Jährigen ausgezahlt: Der 26-fache Teamspieler präsentierte sich bei der EM stark und ist nun an der rechten Flanke im 3-4-2-1-System gesetzt. „Seither spüre ich noch mehr Vertrauen durch den Teamchef “, erklärt der Mann aus Szekesfehervar im KURIER-Gespräch.

Es kam bekanntlich ganz anders. So wie die meisten Rapidler präsentierte sich der Dauerläufer mit bislang 43 Einsätzen 2025 schlecht in Form, nachlässig und nach Ballverlusten frustriert. Sollten nur noch die vielen Tattoos („das erste war mit 17, es ist kaum noch Platz“) in Erinnerung bleiben?