Was Rapid-Star Burgstaller und Erfolgs-Trainer Glasner verbindet

Heute zählt Glasner zu den international begehrtesten Trainern. Guido Burgstaller verfügt über die Trainer-B-Lizenz, die zum Coaching eines Landesligaklubs berechtigt. Ob er an weiteren Trainerkursen teilnimmt, lässt er offen. Noch Ende Jänner hatte er ohnehin andere Sorgen. Während sich Rapid auf spanischem Wintercamp befand, hielt Burgstaller daheim kaum zehn Minuten vor dem TV-Apparat durch.

Zwei Tage befand sich Rapids Fanliebling in Lebensgefahr. Nach einem Schädelbasisbruch, den er am 14.12., in alkoholisiertem Zustand vor einer Ringstraßen-Disco niedergeschlagen von einem Hobby-Kampfsportler, um sechs Uhr früh erlitten hatte. Die ungewöhnliche Uhrzeit war für Moralapostel im Netz Anlass, um Burgstaller den Status eines Spitzensportlers abzusprechen. Und genüsslich wissen zu lassen, dass es ihm immer schon an professioneller Einstellung gefehlt habe. Nur: Wenn dem so war, dann hätte Burgstaller wohl kaum bei Schalke, St. Pauli und Nürnberg Vereinsschützenkönig werden können.