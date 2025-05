Crystal Palace: Das ist der Verein von Erfolgstrainer Oliver Glasner

Wer Glanz und Glamour, Titel und Trophäen sucht, der wird bei Crystal Palace nicht glücklich. Dafür sind andere Londoner Fußballklubs zuständig. Seien es nun der FC Chelsea, Arsenal, Tottenham oder West Ham – bei all diesen Vereinen sind die Trophäenschränke deutlich voller als bei Crystal Palace.

© Action Images via Reuters/Peter Cziborra Oliver Glasner sorgt mit Crystal Palace für Furore

Aber es liegt an den Adlern, wie das Team von Erfolgstrainer Oliver Glasner von seinen Anhängern genannt wird, in dieser Saison die Ehre der Hauptstadt zu retten. Von den vielen Londoner Vereinen, die sich in der Premier League tummeln, hat nur Crystal Palace noch die Chance auf einen Titel.

Es wäre der erste überhaupt für den Klub aus dem Südosten der Stadt. 1990 und 2016 war Crystal Palace schon im FA-Cup-Finale gestanden, doch der große Coup war den Blau-Roten bislang noch nicht vergönnt gewesen. Der Vereinsname ist nicht unbedingt Programm bei Crystal Palace, denn in Sachen Strahlkraft stand man in London immer im Schatten von Arsenal, Tottenham & Co. Erst 1969 war Crystal Palace, dessen Ursprünge in das Jahr 1905 zurückführen, das erste Mal in der höchsten englischen Spielklasse aufgetaucht. Seit der Saison 2013/’14 ist das aktuelle Team von Oliver Glasner fixer Bestandteil der Premier League.

Die Heimstätte, der ehrwürdige Selhurst Park in South Norwood, war 1948 Schauplatz der Olympischen Sommerspiele. Zwischenzeitlich musste sich Crystal Palace das Heimstadion mit anderen Londoner Vereinen (Charlton, Wimbledon) teilen. Große Show nach Fehlstart In der aktuellen Saison hat sich Crystal Palace sukzessive gesteigert, auch ein veritabler Fehlstart konnte Oliver Glasner nicht aus der Ruhe bringen. In der neunten Runde gelang der erste Sieg, seither glänzt Crystal Palace und präsentiert sich Woche für Woche als unangenehmer Gegner und als Riesentöter. Auf dem Weg ins FA-Cup-Finale gegen Manchester City kassierte das Team in fünf Partien nur ein Gegentor.