Steffen Hofmann: "Rapid ist mir zu sehr ans Herz gegangen"

Das Problem ist, dass wir schnell in den Himmel wachsen oder zu Tode betrübt sind. Wir Verantwortliche müssen aber ohne Emotion hinsehen.

Das 3:0 gegen Kopenhagen war so gut, dass es als Herbst-Abschluss über vieles, was mir nicht gefallen hat, einen Mantel der Freude geworfen hat. Im Winter habe ich zu einem engen Vertrauten gesagt: „Ich mache mir große Sorgen für das Frühjahr.“ Da war noch nichts zu sehen, aber ich habe es gespürt.

Ich habe als Spieler genug Zeiten erlebt, in denen es intern gar nicht harmonisch war. Ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Es gibt in meiner Position vieles, das nicht einfach ist. Aber wir haben viele gute Leute, die mich unterstützen.

Mecki hat mit sehr vielen Kandidaten gesprochen, aus dem In- wie Ausland. Es ist nichts fixiert und uns ist ganz wichtig, dass wir uns nicht unter Druck setzen lassen und uns fair verhalten. Da geht es auch um Respekt vor anderen Klubs.

Der fertige Kader zum Vorbereitungsstart war in 20 Jahren bei Rapid eine Premiere und tatsächlich ein großer Vorteil. Wir werden heuer wieder gut vorbereitet sein. Mecki Katzer tüftelt am Kader, der neue Trainer soll möglichst bald mitwirken.

Im August nannten Sie als Grund für den damaligen Erfolg, dass der Kader so früh fertig war. Geht das 2025?

Auch im Finale ist die Suche nach einem Geschäftsführer Wirtschaft. Was ändert sich im Vergleich zu 2023 mit der Wahl von Knipping?

Beim Anforderungsprofil steht Marketing und Sales weit vorne, das war zuletzt noch nicht so. Das Präsidium ist sehr weit. Wir werden jemanden präsentieren, der Rapid in wirtschaftlichen Fragen nach vorne bringen kann.

Es wird die vierte Saison ohne Top-3-Platz in Folge. Mehr gab es bei Rapid nie. Markus Katzer bleibt Sportchef. Ist es seine Aufgabe, dass es 2026 nicht zu diesem Tiefpunkt kommen wird?

Ja. Unseren gesamten Aufwand machen wir nicht, um Spieler zu verkaufen und Geld zu verdienen – das ist nur Mittel zum Zweck. Alles, was wir tun, von der Akademie bis zur Arbeit im VIP-Klub, zielt darauf ab, dass wir erfolgreich Fußball spielen. Und wenn möglich, dass wir Titel gewinnen. Ich will das Aktuelle klar benennen.

Bitte darum.

Ein fünfter Platz ist einfach zu wenig. Die Conference League war super. Das Aus war dann so bitter, dass es den gesamten Verein in Schockstarre versetzt hat. Daraus gilt zu lernen, um in der Liga über eine gesamte Saison zu performen.