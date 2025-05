Rapid-Trainer: Top-Kandidat Stöger und das Geheimnis der langen Suche

So wie Ralph Hasenhüttl , der in Wolfsburg allein als Abfindung fünf Millionen kassiert haben soll und in Österreich wohl nur als Teamchef unterschreiben würde.

Das Präsidium gab Katzer und seinem Team als Motto für die Suche mit: „Nicht so schnell wie möglich, sondern so lange wie nötig.“ Auch unrealistische Varianten sollten zumindest probiert werden.

Gefragter Fischer

Auch Urs Fischer, der Basel zum bislang letzten Meistertitel (2017) und Union Berlin in die Champions League (2023) führte, ist von sich aus aktiv geworden. Als der Schweizer hörte, dass in Hütteldorf sein Name fällt, stellte der 59-Jährige mit dem Ruf eines Menschenfängers Erkundungen über den Verein an.

Fischer ist aber auch in Deutschland begehrt.

Veränderte Suche

Von Stöger wäre kein Zauberfußball zu erwarten, aber der pragmatische Einsatz der Kaderstärken.