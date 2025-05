Bundesliga live: So steht es beim Topspiel Sturm vs. Salzburg

Sturm Graz könnte den großen Rivalen Salzburg endgültig aus dem Titelrennen verabschieden. Die Bullen ihrerseits können die kleine Titelchance wohl nur mit einem Sieg im Schlagerspiel am Freitag (19.30 Uhr) in Graz am Leben halten.

„Wir freuen uns auf das Spiel, auf die Atmosphäre vor ausverkauftem Haus“, stellte Sturm-Coach Jürgen Säumel die Vorfreude in den Vordergrund. „Wir müssen mit der Energie wie in den letzten Heimspielen an die Sache herangehen, unsere Stärken abrufen, kühlen Kopf bewahren, mutig in Ballbesitz sein und viele vertikale Lösungen suchen.“