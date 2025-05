Rapid: Einigung vor Gericht mit Knipping, Abschied von Klauß per Video

Vakant wurde der Führungsposten nach der plötzlichen Trennung von Marcus Knipping . Obwohl die Mannschaft gerade zum ersten Europacup-Achtelfinale seit 28 Jahren (nach Banja Luka) reiste, betonte das Präsidium in einem einstimmigen Beschluss, dass unverzüglich gehandelt werden müsste.

Beide Seiten betonten den Willen dazu. Nach Prüfung der rechtlichen Details haben noch am Donnerstag beide Seiten unterschrieben.

Beim Showdown vor Gericht empfahl die Richterin am Donnerstag nach Einsicht in den Akt und die Vorwürfe, eine außergerichtliche Einigung anzustreben und legte gleich einen konkreten Vorschlag vor.

Spender als Sponsor

Einen unumstrittenen juristischen Erfolg feierte Rapid bei der von Christian Podoschek in die Wege geleiteten Absetzbarkeit von Spenden. Der Jurist im Präsidium regte an, die Satzungen so zu verändern, dass Rapid als erster Sportverein Österreichs den „spendenbegünstigten Status“ bekommen kann.