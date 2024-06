Warum der SK Rapid mit seinen Spendern einen neuen Sponsor gewinnt

An sich ist Sommerpause, doch in Hütteldorf geht es Schlag auf Schlag. Am Freitag hat Rapid bekannt gegeben, dass Wien Energie nach 20 gemeinsamen Jahren weiter als Hauptsponsor aktiv bleibt und den Vertrag bis 2026 verlängert hat.

Am Montag folgte der Auftritt mit Allianz. Der Versicherer bleibt als Premiumsponsor und Namensgeber des Stadions erhalten: Der Vertrag wurde bis 2034 verlängert.